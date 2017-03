6 bonnes adresses à sushis

La carte des sushis-sashimis-makis et autres petits bonheurs nippons est étendue et surtout d’une belle fraîcheur, sans oublier l’offre de plats tempuras, teriyakis et de créations maisons (pizza sushi et tartare de homard, par exemple) qui viendront compliquer agréablement votre choix de repas. En salle, c’est réussi: service discret, efficace et mené adroitement par un ou plusieurs membres de la famille-propriétaire, décor moderne et épuré à la fois. À noter, le Torri Sushi fête ses 15 ans d’existence cette année.

