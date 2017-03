Selva Almada et le féminicide argentin

Trois jeunes femmes, parmi tant d’autres, sont assassinées dans de petits villages argentins. Les coupables courent toujours et ces affaires tombent rapidement dans l’oubli. Trente ans plus tard, ébranlée par ces meurtres sordides et mystérieux, Selva Almada cherche à en savoir plus sur les circonstances de la mort de ces femmes en rencontrant leurs familles, leurs amis, leurs connaissances. Sans arriver à élucider ces crimes, elle parvient toutefois à découvrir qui étaient Andrea, Maria Luisa et Sarita et à dresser un portrait plus intime, plus vivant de ces femmes mortes.

À mi-chemin entre le récit d’enquête et le roman, Les jeunes mortes de Selva Almada (éditions Métailié, 2015), malgré sa structure parfois complexe et labyrinthique, arrive à nous faire vivre la violence et le sexisme ordinaire dont sont victimes les femmes de cette partie du monde où l’homme règne toujours en maître. D’ailleurs, la police et les institutions judiciaires n’ont que faire de la souffrance que subissent celles qui ne valent pas plus qu’un chien aux yeux de la plupart des hommes. L’auteure dépeint aussi, sans sentimentalisme, la force et la résilience dont les femmes et leurs proches font preuve dans ce climat d’inquiétude constante. Enfin, il est épouvantable de réaliser qu’en lisant ce roman, on ne peut s’empêcher d’avoir une pensée pour les nombreuses femmes autochtones qui ont connu un sort semblable durant les dernières années, ici même, au Canada.

Stéphanie Rouleau

Ce texte a été également publié sur le blogue libredelire.com