Quoi lire cet été?

La saison estivale s’accompagne souvent de moments accordés à la lecture. Les lecteurs occasionnels en profiteront pour découvrir certains titres qui ont été primés ou certains livres dont on a parlé dans la presse. Les bouquineurs plus assidus succomberont sans doute à l’envie de lire un classique volumineux et verbeux qu’ils reluquent en librairie depuis longtemps, mais qu’ils n’osent parcourir, faute de temps libre. L’été, le temps s’arrête et les lecteurs s’activent. Dans le but de vous aider à choisir vos lectures estivales, les libraires de la Librairie La Liberté vous invitent à découvrir les œuvres suivantes.

La suggestion de David Labrecque :

Éloge des mathématiques

d’Alain Badiou

Dans la série interminable des « Éloges de… », un nouveau venu, improbable, encore une fois, signé Alain Badiou. Passionné des mathématiques depuis toujours sa prime jeunesse, il nous explique avec une appréciable clarté la pertinence de cette discipline fondamentale d’une remarquable impopularité. Le philosophe rappelle les origines mixtes des mathématiques et de la philosophie. Jusqu’à très récemment, les deux sœurs évoluaient conjointement vers l’élucidation du réel. Leur dissociation semble signaler la perte d’une rigueur essentielle pour Badiou, dont la philosophie politique, par exemple, trouve sa justification par l’un des théorèmes de Cantor.

Les mathématiques ont l’immense intérêt de fournir un terrain d’entente parfaitement objectif à ceux qui s’y consacrent. Cela devra séduire qui n’en peut plus des appropriations subjectivistes dont on note actuellement les ravages dans les sciences humaines.

La suggestion de Joël Vallières :

Le zouave qui aimait les vélocipèdes

de Pierre Breton

Voici un livre d’une profonde humanité. Avec son deuxième roman, Pierre Breton nous livre une histoire remplie d’aventures rocambolesques à Montréal aux lendemains de la Confédération. Notre personnage principal, Séverin Lachapelle, mêlé à toutes sortes d’activités illicites, passe près d’y laisser sa peau et finit par s’enrôler dans les Zouaves pontificaux! Doté d’un sens hors du commun de la débrouillardise et d’un esprit aux réflexions aussi suaves que drôles, Séverin nous fait découvrir la curieuse faune du Montréal populaire de l’époque ainsi que celle, toute aussi étrange, de Rome, prise entre les forces républicaines et catholiques. Un roman hilare à savourer cet été en hommage à nos ancêtres bons vivants et chauds latins ou chauds lapins!

La suggestion d’Alexandre Laliberté :

Le Chef-d’œuvre inconnu et autres nouvelles

d’Honoré de Balzac

À mi-chemin entre le roman d’artiste, mettant en scène le milieu des peintres et des ateliers, et la nouvelle fantastique, Le Chef-d’œuvre inconnu nous fait le récit de la quête insensée de Frenhofer, un vieux maître aux traits hoffmanniens qui désire percer le mystère des choses et créer un parfait simulacre en insufflant la vie à une toile. Ayant longuement médité sur la ligne et la couleur, cherchant la vérité et la pureté formelle, Frenhofer fera des recommandations esthétiques à Nicolas Poussin et Porbus, et leur révélera une œuvre inquiétante. Le Chef-d’œuvre inconnu initie le lecteur à la méthode balzacienne. En effet, la nouvelle reproduit, à petite échelle, l’entreprise romanesque de Balzac : le réalisme recherché par l’auteur n’est pas sans trouver quelque correspondance avec la quête du vieux maître. La toile, résultant d’une parfaite ressemblance avec son sujet, est à rapprocher de l’écriture de Balzac. Ses descriptions procèdent à la manière d’un véritable tableau, le traitement pictural réaliste de la toile étant similaire au phrasé de l’auteur.

La suggestion de Jean Labrecque :

L’instinct du troll

de Jean-Claude Dunyach

Nous voyons souvent des nouvelles circulées sur internet qui donnent une image négative des « trolls ». Mais pour le recueil L’instinct du Troll, c’est une toute autre affaire! Ce petit recueil de nouvelles traite des aventures d’un Troll. Il doit accomplir des missions : rédiger des rapports administratifs, protéger et escorter certains personnages, ou simplement s’occuper de son stagiaire. Ce sont des histoires de fantasy vraiment hors normes où le fantastique et la magie côtoient le monde moderne et technologique. Un petit délice!

La suggestion de Jérôme Vermette :

J.R.R. Tolkien, auteur du siècle

par Tom A. Shippey

C’est un livre monumental, une perspective fascinante sur l’auteur, son œuvre et son temps que nous convie le spécialiste de Tolkien, T.A. Shippey. Après une courte histoire de la réception de l’œuvre de Tolkien parmi les critiques littéraires et la perception qu’en ont les universitaires, Shippey explique pourquoi le célèbre philologue d’Oxford mérite d’être aux côtés des Hemingway et Vonnegut de ce monde. L’auteur nous fait comprendre l’essentiel de toutes grandes œuvres : on ne finit jamais d’en découvrir tous les rouages et la délicieuse complexité. Le biographe y parvient en remettant Tolkien dans son contexte historique, en montrant l’apport majeur des études philologiques, folkloriques et médiévalistes de son créateur, en étudiant les aspects symboliques et, oui, philosophiques que peut dénicher l’explorateur de la Terre du Milieu et en montrant toute l’incroyable richesse de l’ensemble du corpus tolkienien. Au final, Shippey propose aux lecteurs la rencontre d’un auteur hors du commun, d’une intelligence remarquable et d’une grande sensibilité, et la (re-)découverte de l’un des grands livres du XXème siècle.