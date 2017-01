Babalou Hamelin : Le droit d’être rebelle: correspondances de Marcelle Ferron avec Jacques, Madeleine, Paul et Thérèse Ferron

Il y a de ces familles dont le Québec n’aurait simplement pas pu se passer, et les Ferron sont assurément l’une d’entre elles. Marcelle la peintre, Jacques l’écrivain et médecin, Madeleine la romancière, Thérèse la journaliste et Paul, aussi médecin, sont autant de plumes acerbes et vives qui nous donnent à lire le Québec du 20e siècle. Les Éditions du Boréal, par le travail de Babalou Hamelin – fille de Marcelle Ferron –, réunissent ici 500 lettres écrites entre 1944 et 1985 qui montrent la pertinence du regard tantôt social tantôt intime que ce clan de Louiseville porte sur le Québec d’après-guerre. Hamelin tente de créer par l’assemblage de ces lettres un réel roman épistolaire, et c’est ce qu’elle nous offre avec Le droit d’être rebelle, un livre aussi essentiel que fascinant sur une famille qui a su marquer son époque.

L’effervescence qui émane de cette correspondance est tout simplement galvanisante. À travers ces lettres, une famille se crée sous nos yeux, une idée de l’importance de l’art naît, et une façon d’intellectualiser le Québec voit le jour. D’une lettre à l’autre, se promenant entre Paris, Londres, Saint-Joseph-de-Beauce, Montréal, Clamart, Saint-Alexis-des-Monts et bien d’autres lieux, on entre dans une intimité qui peut être parfois banale, mais qui parvient à rester intéressante sans jamais tomber dans le voyeurisme. On y parle de musique, de théâtre, de littérature et surtout de la fonction du créateur et de son rôle social. Au détour de ces lettres qui dessinent habilement un monde qui soudainement s’ouvre à eux, on nous donne le goût de nous plonger dans les écrits de Virginia Woolf et d’Elsa Morante, ou dans les correspondances de Gorki et de Makarenko.

Au fil des pages, on s’amourache de Cornichon, de Merle, de Béber, de Poussière, de Blondinette et de tant d’autres qui peuplent ce livre. Cette correspondance, bien que marquée par la mort et la tragédie, a quelque chose de foncièrement lumineux, quelque chose comme un désir de voir grand et sans ornières. Ici, la langue est maître et s’élève au rythme des échanges et des argumentations, elle s’installe comme le réel point d’ancrage de cette famille qui, par le besoin d’échanger, laisse derrière elle peut-être l’une des correspondances québécoises les plus jouissives qui nous est donnée de lire.