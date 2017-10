En lecture : Nouvel album de Mélodie Vachon Boucher – Le meilleur a été découvert loin d’ici

Afin de se plonger dans l’écriture de son livre, Mélodie se retire quelques jours dans une abbaye loin de toutes distractions urbaines. Dans cet écrin de silence, elle ouvre les portes de son propre cimetière pour marcher entre les histoires de son avant. Elle y caresse quelques souvenirs et regarde de loin certains autres. Ce retrait du monde la poussera à sonder ses sentiments, ses envies. À apprivoiser ses peurs, à revenir sur certaines blessures et à apprendre à faire le deuil de certains pans de sa vie qu’elle croyait réglés, mais aussi à trouver une véritable vocation. Celle de raconter des histoires. Le meilleur a été découvert loin d’ici est une œuvre touchante qui confirme le talent et la voix unique de Mélodie Vachon Boucher.

Sortie le 24 octobre 2017

Site web des Éditions Mécanique Générale

Site web de l’auteure/illustratrice