En lecture : Nouvel album de Caroline Roy-Element et Mathilde Cinq-Mars – Le dernier mot

Le jour de son quatre-vingt-deuxième anniversaire de naissance, le père d’une famille de la classe moyenne, devant ses enfants et petits-enfants, annonce qu’il ne sait ni lire ni écrire. La nouvelle crée l’effet d’une bombe autour de la table. Comment ont-ils pu ne jamais s’en rendre compte, eux, pourtant éduqués? Et comment a-t-il pu faire son travail de lettreur pendant toutes ses années à la Iron Ore? Pourquoi avoir gardé ce secret? Plus qu’un livre sur les réalités de l’analphabétisme, Le dernier mot est un drame familial touchant et prenant sur les liens qui nous unissent et les secrets qui restent parfois bien enfouis même dans les familles les plus soudées.

Sortie le 7 novembre 2017

Site web des Éditions Mécanique Générale

Site web de l’illustratrice