Francouvertes 2017: Huit participants à découvrir

Mélanie Venditti – Soirée du 20 février

Oeuvrant depuis quelque temps avec de nombreux artistes de la scène montréalaise, Mélanie Venditti a tout récemment commencé à se faire découvrir avec son projet personnel. Avec des arrangements intelligents et originaux, elle impose un style bien à elle. Celui-ci n’est pas sans rappeler par endroits Klô Pelgag, mais la musicienne ne tombe jamais dans un pastiche facile. (A. Bordeleau)



Pompéi by Mélanie Venditti

Vulvets – Soirée du 6 mars

Les Vulvets ont fait paraître en septembre dernier deux chansons qui nous ont fait découvrir un son bien ancré dans le rétro-garage que le quatuor féminin qualifie lui-même de «plottes-surf». Avec des guitares noyées dans le reverb et des harmonies vocales bien réalisées, les quatre rockeuses donnent effectivement envie du soleil, de la plage et des soirées folles. (A. Bordeleau)

La mort / Tu ne sais pas by Vulvets

Bermudes – Soirée du 6 mars

Nommé au dernier GAMIQ dans la catégorie révélation de l’année, Bermudes part avec une longueur d’avance pour ces 21es Francouvertes, d’autant plus que son premier EP, Filles allégoriques, a connu une forte rotation sur les ondes de CISM l’an dernier. Entre rock garage et new wave, le quatuor mené par la voix de Louis-Jean Trudeau a déjà une bonne expérience sur scène, ce qui sera sans doute un atout pour les préliminaires. (O. Boisvert-Magnen)

Filles allégoriques by Bermudes

Shawn Jobin – Soirée du 20 février

Après avoir abordé avec fermeté les questions linguistiques de sa province sur son EP Tu m’auras pas, le rappeur fransaskois Shawn Jobin y va d’une approche plus intimiste sur Fou, premier extrait de son album Éléphant à venir cette année. Cumulant plus de 160 spectacles en carrière, l’artiste de 24 ans sera entouré de trois musiciens, notamment de l’auteur-compositeur-interprète Mario Lepage, chanteur de la formation Ponteix qui s’était illustré aux Francouvertes l’an dernier. (O. Boisvert-Magnen)

Les Louanges – Soirée du 13 mars

En d’dans Novembre, hommage flagrant à Dédé, m’a remuée le cœur à sa discrète sortie sur Bandcamp il y a presque deux ans. Un texte riche, beaucoup de vocabulaire, une interprétation émotive mais toute en retenue et une partition de piano élégante qui témoigne bien du bagage jazz de cet auteur-compositeur-interprète de Lévis. Je vois chez Vincent Roberge un prometteur émule de Lelièvre à condition, bien sûr, qu’il poursuive dans une veine plus près du jazz et intemporelle que l’exercice de style rock auquel il s’est risqué sur le EP Le Mercure. Et que dire de cette pièce, Les poudres à canon, où il cite carrément Miles Davis en y intégrant du slam? Purement génial. (C. Genest)

FICG 2015 by Les Louanges

Ariane Vaillancourt – Soirée du 27 mars

Techniquement très forte, Ariane Vaillancourt maîtrise sa voix comme peu de ses adversaires aux Francouvertes, comme peu de ses contemporaines. Soigneusement arrangées, les chansons de FIG. 1 nous révèlent une musicienne clairement expérimentée, une auteure-compositrice-interprète qui vise à patauger dans les mêmes eaux que Feist. Mention spéciale à Mon corps, une pièce sans couplet ni refrain, une longue progression entêtante et accrocheuse qui envoûte jusqu’à la dernière note. (C. Genest)

FIG.1 by Ariane Vaillancourt

MCC – Soirée du 20 mars

Chanteuse et compositrice originaire de Victoriaville, Marie-Claudel Chénard évolue désormais sous le nom MCC. L’an dernier, elle couchait sur disque avec les frères Frédéric et Jean-Philippe Levac (Pandaléon) quelques chansons prometteuses, du folk-rock rappelant l’univers de Salomé Leclerc. Cette année, elle part sur la route des concours à la rencontre des publics et jurys. Elle participe aussi au Cabaret Festif de Baie-Saint-Paul cet hiver. (V. Thérien)

Charmant Fiel by MCC

Dave Chose – Soirée du 3 avril

Avant de se lancer en solo, Dave Chose a été chanteur et guitariste au sein du trio folk-grassroots d’Alma et Amos (Almos) Faudrait faire la vaisselle. Après des concerts intimes au Quai des brumes, l’heure est venue pour lui de présenter ses compositions folk-grunge au public des Francouvertes. Sur scène, il s’entoure de membres des groupes Galaxie et PONI. Il se dévoilera aussi sans doute prochainement sur disque puisqu’il était en studio en fin 2016. (V. Thérien)

