Montréal en lumière: 12 shows à voir!

Des vedettes internationales qui nous visiteront prochainement, il y a tout d’abord la Danoise Agnes Obel. La belle pianiste et chanteuse de pop baroque vient nous présenter son quatrième album sorti cet automne, Citizen of Glass (Théâtre Maisonneuve, 28 février). Le chanteur de folk-pop psychédélique tout en douceur Devendra Banhart viendra pour sa part nous présenter son plus récent album, Ape in Pink Marble, adoré par la critique (Métropolis, 10 mars). Le grand chanteur soul à l’énergie débordante Lee Fields & The Expressions nous propose une soirée spéciale à la manière de son plus récent album Special Night (L’Astral, 24 février). Aussi à ne pas manquer: la réunion du duo Ballaké Sissoko & Vincent Segal. Le maître malien de la kora – instrument à cordes – et le violoncelliste français offrent un mariage irrésistible de leurs cultures (Le Gesù, 26 février).

Les Français d’Odezenne, qui mêlent le rap à plein d’autres genres musicaux, reviennent nous voir avec un récent album, Dolziger Str. 2, salué par la critique (L’Astral, 2 mars), tout comme le grand Benjamin Biolay, qui nous présentera Palermo Hollywood, son 10e album en carrière (Théâtre Maisonneuve, 26 février). Le musicien cubain Alex Cuba vient tout juste de compléter l’enregistrement de son nouvel album en Colombie-Britannique et il revient nous voir dans le cadre de Montréal en lumière. Possiblement de nouvelles chansons au menu! (Club Soda, 3 mars)

Côté local, outre le grand concert extérieur gratuit de Lisa LeBlanc, il y a ses amies des Hay Babies en première montréalaise de leur nouveau concert (Club Soda, 24 février) et Sylvie Paquette, qui présente en spectacle son album Terre originelle sur lequel elle chante les mots d’Anne Hébert (Petit Outremont, 7 mars).

Terre originelle by Sylvie Paquette

Côté rock psychédélique local, la bande de UUBBUURRUU sera au Divan orange le 4 mars; côté classique, les quatuors Bozzini, Molinari et un troisième invité se relaieront dans trois concerts d’une heure chacun pour la Soirée marathon de quatuors à cordes le 28 février à la Salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal. Côté chanson, Dimoné et Urbain Desbois seront en plateau double le 25 février à l’Astral.

Toutes les informations et concerts ici: montrealenlumiere.com