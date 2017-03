Geoffroy : Enrichissement collectif

À la suite de séances de préproduction des pièces avec les réalisateurs Max-Antoine Gendron et Gabriel Gagnon à Montréal ainsi que Fjord et Men I Trust à Québec, Geoffroy et Gabriel ont invité aux Studios Apollo Simon Pedneault (guitariste de Louis-Jean Cormier), Clément Leduc (claviériste de La Bronze) et Charles Papasoff (flûte et clarinette basse), entre autres, pour jouer certaines parties et pimenter de vrais sons chauds le compact Coastline.

«La présence de tous ces super bons musiciens a donné une twist à l’album, indique Geoffroy, révélé à La Voix en 2014. Souvent, quand un album est vraiment juste électro, ça t’accroche, mais tu te tannes, alors que lorsqu’il a de vrais instruments, y a tellement de subtilités et de détails aux chansons. Y a plus d’émotion aussi.»

«Les instruments rendent ça plus vivant et imparfait, ajoute Gabriel Gagnon, qui a auparavant signé la réalisation de l’album Little Mourning de Milk & Bone. C’est facile de réaliser un album seul et contrôler tous les éléments, mais là on a amené le party et on a brassé les idées avec d’autres compositeurs et tous les collaborateurs. Ensuite y a eu un tri créatif pour trouver l’identité de l’album et pouvoir raconter une histoire à travers tout ça.»

C’est bien de pouvoir composer et jouer tout soi-même, dit Geoffroy, mais les musiciens invités ont amené plein d’autres saveurs en jouant freestyle. «Charles Papasoff est arrivé avec son pipeau, sa clarinette, et il a dit: “Bon, qu’est-ce qu’on fait les boys?!”, raconte le réalisateur. On lui a donné des lignes directrices et il est parti avec ses idées et on a enregistré. Day at the Museum [pièce instrumentale qui arrive en milieu de disque], c’est un solo de clarinette basse. Ça amène une histoire à la toune qui n’existerait pas sans lui.»

Les groupes électro de Québec Fjord et Men I Trust – qui apparaissent chacun sur une chanson de Coastline – ajoutent des vagues de sensualité et de soul à l’album de Geoffroy. «Men I Trust sont des amis, commente le chanteur. On s’envoie souvent des idées, des bouts de chanson. Ils m’ont envoyé l’instrumental d’une chanson et je leur ai dit: “Donnez-moi 24h”, et j’ai écrit la toune. Je trouvais ça trop bon pour passer à côté.»

Lorsque la musique est composée avec ses réalisateurs, place aux mots. Geoffroy explique qu’il écrit toujours les paroles dans un deuxième temps, choisissant les mots par rapport à la musique. «Je porte beaucoup d’importance à la sonorité des paroles et à combien de syllabes peuvent aller dans tel petit bout de musique. Quand une toune est composée, j’apporte tout chez nous et je m’enferme pendant des jours. Tout le monde est fâché parce que je fais rien et je reviens finalement en studio avec la pièce complète!»

Geoffroy préfère s’inspirer de sa vie pour ses textes, donc les histoires d’évasion outre-mer et autour de l’amour prennent une grande place dans les chansons de Coastline. «Ça vient tout seul, dit-il. J’aime vraiment voyager, je suis souvent parti. Ça reflète la réalité. J’ai de la misère à inventer des scénarios pour écrire les paroles.»

Cet été, Geoffroy va sans doute s’évader surtout au Québec puisqu’il souhaite prendre part aux nombreux festivals estivaux en province. À suivre!

Coastline (Bonsound)

Sortie le 10 mars

Lancement au Centre Phi le jour même (Montréal)

Lancement au Cercle le 22 mars (Québec)