Damien Robitaille trouve l’harmonie

Entre les tournées ces dernières années, l’arrivée d’un bébé et ce nouvel album tout chaud, son quatrième, Damien Robitaille a-t-il eu le temps de se reposer? «Oui, trop! lance-t-il en riant. Je commençais à être rouillé un peu! Ça fait plus qu’un an que je n’ai pas joué de concert, donc ça me manque énormément.»

L’entertainer en chef débarque avec un nouvel album où l’expérience musicale rentre au poste. Moins enclin à proposer un album teinté d’une forte couleur latine ou soul comme ce fut le cas dans le passé avec Homme autonome (2009) et Omniprésent (2012), Damien Robitaille dit avoir approché Univers parallèles de façon plus naturelle, instinctive. «C’est moins dans la découverte et plus dans ce que je connais, commente-t-il. Les rythmes et les harmonies qui se sont imprégnés à travers les années.»

Il y regroupe donc sous un même disque 11 pistes teintées de toute la palette de couleurs que compose son bagage musical. Il y a des échos latins dans les percussions, il s’entoure de choristes – lui qui adore les chœurs – pour une touche soul et l’humour est toujours bien présent dans ses textes rimés. Son excellent premier extrait Tout feu tout flamme fait partie de ses chansons accrocheuses, celles où, dit-il, il se laisse aller en n’ayant pas peur d’être quétaine. Le désir pour l’autre y est chanté sans détour. «Je ne me cache pas derrière l’humour pour celle-là, alors je pensais que les gens allaient moins triper et je savais pas si ça allait marcher, mais je l’assume plus maintenant et je suis heureux que la chanson tourne beaucoup sur les radios.»

Le titre a été trouvé après la composition, avec une vue d’ensemble de ce que les chansons racontaient. «On dirait que chaque pièce se déroule dans un univers différent – sur une île déserte, dans une maison qui est en train de brûler, dans un désert ou sur un fleuve. Je m’imaginais plein de petits univers. Il est beaucoup question d’évasion aussi: je parle de sortir du fleuve en courant, ou de vouloir devenir la lune, par exemple. Avec la paternité, j’étais plus à la maison. J’imagine qu’il y a ce désir de sortir, de vouloir aller ailleurs.»

Si l’on connaît la musique de Damien Robitaille comme étant surtout énergique et colorée, le chanteur a aussi couché sur disque de saprées bonnes chansons intimistes, très touchantes comme L’astronaute, qui date de plus d’une décennie et qui est encore jouée en concert. Univers parallèles permet à l’artiste originaire de l’Ontario de montrer ses deux côtés de la médaille. «J’ai toujours eu des chansons plus intimes et on dirait que sur ce disque-ci, ça se mélange mieux, croit le chanteur. Il y a une pièce instrumentale avec chœur – Signe de vie – et d’autres tounes plus rythmées, comme Tout feu tout flamme, mais moins humoristiques, alors l’album est plus en harmonie!»

Le défi de Damien Robitaille à présent est de traduire cette harmonie sur scène. «Ç’a toujours été ça mon débat: j’adore faire rire, mais j’aime avoir un côté touchant. C’est pas toujours facile. Par le passé, je jouais Mot de passe puis L’astronaute, et les gens continuaient à rire et ne savaient plus trop quoi penser. J’ai assumé mon côté entertainer et maintenant je dois apprendre à assumer mes ballades.»

Univers parallèles (Audiogram)

Disponible le 7 avril