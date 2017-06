Amours, délices et orgues de Pierre Lapointe: tout est possible

Amours, délices et orgues est une ode audacieuse et fascinante à la diversité, à la différence, à l’unisson et au risque. Un spectacle où la maître de cérémonie Pierre Lapointe parle plus qu’il ne chante. «Osons oser», comme le dit la metteure en scène Sophie Cadieux.

On sait depuis un an que ce spectacle est multidisciplinaire, mais on sait depuis peu que tous les joueurs ont plusieurs rôles sur scène. Le dramaturge Étienne Lepage, en plus de prêter ses mots aux monologues et dialogues fougueux, drôles, crus de Pierre Lapointe, joue de la guitare et chante. Sur scène, la designer matali crasset s’affaire, avec ses acolytes comédiens, danseurs, musiciens, etc., à moduler au gré des tableaux son magnifique décor orné d’objets aux multiples surfaces. Ceux-ci deviennent une forêt à un moment ou encore, lorsqu’élevés les uns sur les autres, des géants, pour faire écho aux paroles de la chanson Tel un seul homme («Sachant combien, même géants, tout petits nous sommes»).

Plein écran Même l’éclairage est une tâche participative à un moment dans le spectacle, comme pour dire: «ensemble, on peut tout faire». Après tout, pourquoi tous ces artistes seraient-ils confinés à une seule tâche, un seul rôle? L’unisson a bien meilleur goût. La musique des musiciens d’occasion de Pierre Lapointe n’est certes pas à l’abri des failles, mais cette bibitte de spectacle est ainsi fabuleusement démocratique et décontractée.

Amours, délices et orgues est aussi, dans ses textes, un appel à l’ouverture d’esprit et au pouvoir de l’art. On sort de la salle avec quelques points d’interrogation, mais le propos est fort, évocateur et le rythme est parfaitement maîtrisé entre des moments plus sobres au piano, des jams de groupe festifs et un rassemblement émouvant autour d’une boîte à musique et du poème Parle-moi de demain d’Étienne Lepage. Certaines des pièces originales entendues seront-elles du prochain album de Pierre Lapointe à venir cet automne? À suivre.

Je ne vous en dis pas plus sur ce spectacle unique. Vivez-le!

Amours, délices et orgues

Jusqu’au 17 juin à la Maison symphonique de Montréal

Dans le cadre des FrancoFolies

francofolies.com