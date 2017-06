Un dernier souvenir de Chris Cornell avec The Promise

Peu avant son décès survenu le 18 mai dernier, le légendaire Chris Cornell (Soundgarden, Audioslave) a écrit et composé la chanson titre du film The Promise du cinéaste Terry George (Hotel Rwanda). Le clip de la pièce est désormais disponible en ligne.

À la demande de Cornell, la sortie du morceau coïncide avec la Journée mondiale des réfugiés. On y relate les déboires des réfugiés de pays en crise, notamment la Syrie et la Libye. Le clip comprend d’ailleurs plusieurs images d’archives qui dépeignent leur dure réalité. Cornell est vu à plusieurs moments dans la vidéo alors qu’il interprète la chanson. Tous les profits du morceau iront à la fondation de Chris Cornell qui vient en aide aux enfants en difficulté.

Sorti l’an dernier, le film The Promise a comme toile de fond le génocide arménien, et met en vedette Oscar Isaac et Christian Bale.