35e Festival en chanson de Petite-Vallée: le coeur au partage

«L’an dernier, c’était une année difficile parce qu’on a travaillé fort pour emprunter notre déficit, explique Alan Côté au bout du fil. Avec ce déficit, si on n’avait pas d’argent nouveau qui rentrait, on était bloqués. On a réussi à emprunter 250 000$. Ça nous a permis de respirer, de payer nos comptes. On a eu une bonne année: une entente avec Québecor et un peu plus d’argent de SiriusXM. L’autre facteur, c’est la billetterie. Et si la tendance se maintient et que l’on vend des billets tout le long du festival comme l’an passé, on va atteindre notre record de billetterie de tous les temps.» Vivement le début des festivités de la 35e édition!

Un vent de nouveauté et d’entraide souffle aussi sur Petite-Vallée cette année. L’initiative Destination Chanson fleuve, c’est l’association harmonieuse entre le festival gaspésien et le Festival de la chanson de Tadoussac, sur la Côte-Nord. M. Côté nous explique comment ceci a pris forme. «Les gens du festival de Tadoussac m’ont annoncé il y a plus d’un an leur intention de présenter le festival dans les mêmes dates que nous parce qu’ils souhaitaient profiter d’un week-end férié. Plutôt que d’avoir le réflexe de chialer parce que ça allait nous nuire, j’ai pensé: «Qu’est-ce qu’on peut faire en commun pour que ça nous aide tous?»»

Entre les deux camps, il y a eu de l’entraide au niveau des programmations – pour que les artistes puissent passer aux deux endroits -, mais aussi en faveur de la relève musicale alors que les Chemins d’écriture de Tadoussac et la sélection officielle des chansonneurs du Festival en chanson de Petite-Vallée se sont unis. Un parcours d’ateliers de création pour de jeunes artistes s’est dessinée. «On faisait déjà les résidences de création de Petite-Vallée à Montréal, ce qui a ouvert la porte à d’autres villes, indique M. Côté. Quand on lancé cette idée-là, Québec a embarqué. Il y a eu la semaine dernière quatre jours intensifs d’ateliers avec Tire le coyote, notamment, et de la co-écriture de chansons. Les jeunes musiciens allaient ensuite à Tadoussac le 25 juin et le dimanche 2 juillet, ils finalisent Destination Chanson fleuve à Petite-Vallée. Ça donne de l’envergure et de la visibilité à ce qu’ils font et ça leur donne aussi beaucoup d’outils pour l’avenir.»

Un autre super projet de collaboration, créé dans le cadre de Canada150, s’appelle Chansons rassembleuses. Il s’agit d’une résidence d’écriture de chansons entre huit jeunes artistes autochtones et non autochtones, entourés de Florent Vollant, Marc Déry, Ivy, Naomi Fontaine. «C’est extraordinaire, magique!, commente Alan Côté. le spectacle sera présenté à Petite-Vallée (le 7 juillet), puis au Festival Innu Nikamu de Mani-Utenam près de Sept-Îles.»

Petite-Vallée, village de 142 âmes, accueillera cette année Klô Pelgag, Dumas, Catherine Major, Vincent Vallières et Patrice Michaud en plateau double, Dick Annegarn (grand interprète de chanson française), Richard Séguin et plus dans le cadre de son festival annuel. Le rôle d’artiste-passeur (sorte de porte-parole et tête d’affiche) revient cette année au grand Patrick Norman. «C’est la première fois qu’il va goûter au festival et je pense qu’il va s’en rappeler!, lance Alan Côté. On lui a préparé un hommage où il y aura un choeur de 426 enfants – un record! – avec Les soeurs Boulay et Patrick. Ce sera assez mémorable.»

Demain matin, nous prenons la route direction Petite-Vallée. Un incontournable pour nous, M. Côté? «Juste venir, tranche-t-il. Faire le chemin dans ta tête pour venir à Petite-Vallée sur le bord de la mer. Après ça, c’est le grand choc d’avoir la vue que t’as quand t’arrives chez nous et comprendre que tu vas respirer cet air-là.»

Du 29 juillet au 8 juillet // festivalenchanson.com