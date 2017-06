Rockfest 2017 : Jour 3 en photos

Les mélomanes ont été choyés samedi dernier au Rockfest de Montebello. Après une journée sous le signe du Québec et une autre toute aussi mémorable marquée par la prestation enflammée de Rammstein, les festivaliers ont eu droit à plusieurs autres performances de qualité en cette troisième journée, notamment celles de August Burns Red, Blinded by Faith, Good Charlotte, At the Drive-in, Queens of the Stone Age et Mononc’ Serge avec Anonymus.

Tête d’affiche de cette dernière soirée, Iggy Pop a été fidèle à ses habitudes et n’en a fait qu’à sa tête. Après avoir débuté son spectacle 15 minutes en avance, il a passablement outré les photographes à ses pieds en leur crachant dessus.

Un récapitulatif écrit plus complet sur le festival paraîtra sur notre site ce jeudi.