Carte postale: Klô Pelgag en Europe

Klô Pelgag a le vent en poupe. C’est elle, aux-côtés du grand Daniel Bélanger, qui trône au sommet des nominations en vue des prochains Galas de l’ADISQ. De retour en août dernier, la singulière et talentueuse musicienne sillonnait les routes Japon. Ses compositions, juxtaposées à sa belle folie, ne se heurtent pas aux barrières langagières ou culturelles.

L’auteure-compositrice-interprète parcourt actuellement les routes de la Mère Patrie. Elle nous a fait parvenir cette carte postale débridée et poétiquement imagée, des mots à l’image de son oeuvre.

Notre maison est un camion d’amour-haine de longs trajets où la fatigue est reine. Elle nous fait traverser les vieux-pays en nouvelle famille jusqu’au prochain moment préféré, parce qu’ils se multiplient à la vitesse de la lumière. Je partage le camion-nid avec six humains que j’aime éperdument, j’espère qu’ils lieront cette déclaration d’amour et que nous nous embrasserons sous les palmiers dans la prochaine heure. Photo prise sur la route vers Montpellier, un certain Pete Pételle y apparaît, confus, lors d’un «cailloutage» de type ‘A’.