Theodore Ushev aux Oscars avec son court métrage d’animation Blind Vaysha

Theodore Ushev, cinéaste montréalais d’origine bulgare, est nommé aux Oscars cette année pour son court métrage d’animation Blind Vaysha (Vaysha, l’aveugle). Le film de huit minutes en 3D, une production de l’ONF, raconte l’histoire d’une petite fille qui voit le passé de l’oeil gauche et le futur de l’oeil droit.

Vaysha l’aveugle a été présenté en première nord-américaine au TIFF en septembre et a gagné deux prix du jury au Festival d’Annecy.

Pour visionner des extraits du film, rendez vous sur le site de l’ONF: nfb.ca/film/blind_vaysha/

La cérémonie des Oscars se tiendra à Los Angeles le dimanche 26 février. Les autres nommés dans la catégorie Meilleur court métrage d’animation sont Borrowed Time (Andrew Coats and Lou Hamou-Lhadj), Pear Cider and Cigarettes (Robert Valley and Cara Speller), Pearl (Patrick Osborne) et Piper (Alan Barillaro and Marc Sondheimer).