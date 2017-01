Igloofest soulignera les 40 ans de Slap Shot

Très peu de films sont aussi appréciables un coup traduits qu’en version originale, mais c’est définitivement le cas de l’incontournable Slap Shot. Sa traduction réalisée au Québec (ainsi que le fait que ce soit un film de hockey, disons-le) a fait gagner au film une place très chère au coeur du public québécois. Pour souligner les 40 ans de ce classique culte, Igloofest s’associe à McFly EVT et présentera deux projections «participatives» du film, et ce gratuitement, les 11 et 18 février.

On précise qu’Yvon Barrette (qui interprète le gardien de but Denis Lemieux dans le film) sera présent, et que les spectateurs pourront recréer certaines scènes iconiques du film. Des lunettes des frères Hanson seront distribuées et une variété d’installations sont prévues pour augmenter l’expérience immersive de ces visionnement extérieurs.

Les représentations auront lieu les 11 et 18 février dès 17h au Quai Jacques-Cartier du Vieux Port de Montréal.