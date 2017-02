Denis Villeneuve adaptera Dune au grand écran

La légendaire saga interplanétaire de Frank Herbert, Dune, a un parcours d’adaptations à l’écran assez particulier. Alors qu’Alejandro Jodorowski a passé à deux doigts d’en faire une fresque cinématographique incroyable que l’on rêve encore de voir se réaliser, David Lynch a pour sa part réussi à en tirer un film qui a, avouns-le, très mal vieilli. Et ne parlons même pas de la série télévisée.

Tout ça pourrait bien changer rapidement. On apprend aujourd’hui que Denis Villeneuve, qui avait énoncé l’envie d’en tirer une nouvelle adaptation après son Blade Runner 2049, sera bel et bien aux commandes d’une version moderne de Dune au grand écran.

C’est le fils de l’auteur, Brian Herbert, (également auteur de science-fiction de talent) qui en a fait l’annonce via Twitter :

C’est Legendary Pictures qui a donné le feu vert au projet, un choix relativement facile; Villeneuve a fait ses preuves à Hollywood dans les dernières années et plus récemment en science-fiction avec Arrival. Les premières images de Blade Runner 2049 ont également fait beaucoup de bruit et calmé les inquiétudes de ceux qui pouvaient douter du choix de réalisateur pour une suite à ce film culte.

Aucune date n’est prévue pour l’instant, le projet en étant au stade embryonnaire. Pour vous faire patienter, je vous conseille vivement le documentaire de 2013 Jodorowsky’s Dune, qui documente les idées de grandeur et les problèmes qui ont empêché Jodorowsky de mener à terme sa vision.