Stranger Things reviendra à l’Halloween

La série Netflix Stranger Things est probablement celle qui a fait le plus de bruit depuis House of Cards. Le casting, l’histoire et le traitement rétro ont réussi à captiver le public et à se tailler une place de choix à la série dans l’imaginaire collectif. Alors que l’on attendait tous une date officielle pour la seconde saison, qui avait déjà été confirmée, c’est lors du Super Bowl que Netflix a décidé de faire plaisir aux fans.

C’est sous la forme d’une bande-annonce bourrée de références aux mid-eighties qu’on a pu apprendre que la série serait de retour dès le 31 octobre prochain et, surtout, qu’Eleven serait elle aussi de retour.