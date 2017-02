Robert Downey Jr. prendra la vedette dans un nouveau film de Richard Linklater

Richard Linklater qu’on connait pour la réalisation de Boyhood et Before Sunrise réalisera un nouveau film mettant en vedette Robert Downey Jr.. Inspiré de l’épisode «Man of the People» du podcast «Reply All», le film racontera l’histoire du Dr John Brinkley, un populiste qui va faire son ascension vers la gloire et la fortune en utilisant la radio et la fausse médecine. Alors que sa popularité grandit, celui-ci va attirer l’attention de Dr Morris Fishbein, éditeur de l’AMA, qui entreprendra un combat long d’une décennie pour l’arrêter.

Le film sera produit par Downey Jr., Susan Downey et Megan Ellison et co-produit par Linklater. Il s’agit d’une deuxième collaboration pour Megan Ellison et Richard Linklater qu’on avait vu travailler ensemble sur Everybody Wants Some!!

Pour Robert Downey Jr. ce long métrage sera le premier film ne faisant pas partie de la franchise Marvel depuis 2014.