Xavier Dolan remporte le César du meilleur montage pour Juste la fin du monde

Le plus récent film de Xavier Dolan, Juste la fin du monde, était en nomination pour pas moins de 6 prix à la 42e cérémonie de remise des Prix César de l’Académie des arts et techniques du cinéma. On apprend maintenant que le jeune réalisateur voit le prix du meilleur montage attribué à son dernier-né.



Xavier Dolan, #César2017 du Meilleur Montage pour JUSTE LA FIN DU MONDE pic.twitter.com/93ZEGonHav — Académie des César (@Les_Cesar) 24 février 2017

C’est un Dolan qui semblait extrêmement surpris de sa victoire qui est monté sur scène pour accepter le prestigieux prix. La cérémonie n’est toujours pas terminée, mais jusqu’ici le film n’aura remporté que ce seul prix.