Moonlight : une victoire pour la représentation

La 89e cérémonie des Oscars qui a eu lieu hier passera à l’histoire. En effet, l’attention de tous était tournée ce matin vers cette monumentale erreur commise lors de la remise du prix le plus important la soirée, soit celui du meilleur film. Toutefois, cette cérémonie se distingue en somme surtout pour la diversité des nommés, pour la victoire de Moonlight ainsi que pour les remerciements et l’animation fortement imprégnés de politique. Le tout nous a rappelé le rôle fondamentalement contestataire que l’art peut et se doit de jouer dans un contexte politique et social comme celui qu’on connait actuellement.

Si les cérémonies comme les Oscars sont en somme profondément mainstream et qu’on s’imagine peu qu’une forme de contestation de l’ordre établi puisse émerger d’une cérémonie où paradent des superstars millionnaires dans des accoutrements valant plusieurs dizaines de milliers de dollars, force est d’admettre que cette édition des Oscars démontre un réel effort pour d’une part, mieux représenter les plus marginalisés et, d’autre part, pour réitérer la résistance du milieu artistique envers la présidence de Trump. Le tout, en récompensant de son plus grand honneur un film d’auteur, un film qui jette un regard sur la réalité d’une population ignorée et stigmatisée, un film fort et poignant qui en plus, comme c’est trop rarement le cas dans les films où la distribution est entièrement noire, place ses protagonistes en dehors des clichés : on ne parle pas ici d’esclavage ou de la période ségrégationniste.

Le prix de la meilleure actrice de soutiens a pour sa part été remis à Viola Davis pour son travail exceptionnel dans le film Fences, complétant son tour du chapeau après que lui ait été décerné un Emmy et un Tony. Une première pour une actrice noire. C’est toutefois dans la controverse que Casey Affleck a reçu le prix du meilleur acteur puisque cette prestigieuse reconnaissance lui a été remis en dépit d’allégations de harcèlement sexuel.

Le film du réalisateur canadien Denis Villeneuve, Arrival, s’est pour sa part illustré dans la catégorie du meilleur montage sonore – prix remis à Sylvain Bellemare – alors qu’il était nominé dans huit catégories, dont celles du meilleur film et du meilleur réalisateur.

Alors que les cafouillages entourant la remise de ce prix semblent pour l’instant attirer toute l’attention, il est cependant essentiel qu’on se recentre vers le réel progrès que cette cérémonie représente pour l’Académie qui est autrement plus connue comme un porte-étendard des mégaproductions hollywoodiennes et du cinéma blanc. Les piques envoyées par l’animateur Jimmy Kimmel au président Trump, son plaidoyer en faveur d’une réelle discussion entre les citoyens et les prix remportés notamment par Mahershala Ali, Viola Davis, Barry Jenkins et Tarell Alvin McCraney, prouvent que la 89e cérémonie des Oscars semble être sur la voie d’une certaine remise en question du rôle que l’Académie se doit de jouer dans le monde artistique et dans société plus largement. Une remise en question qui semblait plus que nécessaire lors de l’édition précédente de la cérémonie alors que résonnait le mot-clic #OscarsSoWhite.

Les autres gagnants:

Meilleur film

Moonlight

Meilleur acteur

Casey Affleck, Manchester By the Sea

Meilleure actrice

Emma Stone, La La Land

Meilleur acteur de soutien

Mahershala Ali, Moonlight



Meilleure actrice de soutien

Viola Davis, Fences



Meilleur Film d’animation

Zootopia

Meilleure direction photo

La La Land

Meilleurs costumes

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Meilleur réalisateur

La La Land, Damien Chazelle

Meilleur documentaire

OJ : Made in America



Meilleur documentaire court

The White Helmets

Meilleur montage

Hacksaw Ridge



Meilleur film en langue étrangère

The Salesman



Meilleurs maquillages et coiffures

Suicide Squad

Meilleure trame sonore

La La Land

Meilleure chanson

City of Stars, La La Land



Meilleur décor

La La Land



Meilleur court métrage d’animation

Piper

Meilleur court métrage

Sing

Meilleur montage sonore (editing)

Arrival



Meilleur mixage sonore (mixing)

Hacksaw Ridge

Meilleurs effets spéciaux

The Jungle Book

Meilleur scénario adapté

Moonlight

Meilleur scénario original

Manchester By the Sea