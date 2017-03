Les 5 saisons de Breaking Bad condensées en un film de 120 minutes

La série Breaking Bad est sans contredit l’une des plus belles études de personnages jamais mises en ondes à la télévision. Le créateur Vince Gilligan a réussi, avec cette œuvre très forte, à créer 62 épisodes d’une heure qui ont toutes la qualité de bien des films hollywoodiens, autant au niveau du traitement visuel que de l’écriture et du jeu. C’est ce qui a inspiré un duo de réalisateurs, Lucas Stoll et Gaylor Morestin, à reprendre l’ensemble de la série et de la découper pour en faire un film de deux heures : Breaking Bad: The Movie.

Pour réaliser ce défi de taille (avec brio, soit dit en passant), les deux amis n’ont eu d’autre choix que de supprimer certains arcs d’histoire moins important à leurs yeux pour faire des choix de montage mettant tout l’accent sur la descente aux enfers de Walter White. Ils expliquent ainsi leur projet colossal :