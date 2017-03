Le film inachevé d’Orson Welles sera terminé et diffusé sur Netflix

Au moment de sa mort en 1985, le réalisateur mythique Orson Welles était en train de travailler sur un film intitulé The Other Side of the Wind, une satire s’inspirant des réalisateurs d’avant-garde souvent pompeux. Alors que la plus grande partie du film était déjà tournée lors de son décès, les bobines sont restées intouchées pendant de longues années, jusqu’en 2015, quand une équipe de production a réussi à obtenir le matériel original.

Le groupe a alors tenté d’utiliser le pouvoir du sociofinancement pour amasser les fonds nécessaires à la restoration et la complétion du long métrage perdu. Malheureusement, ils se sont ramassés avec beaucoup moins que ce qu’ils espéraient, et ont donc dû ranger le projet sur une tablette. Aujourd’hui, on apprend que le géant de la diffusion en ligne Netflix vient de sauter dans l’arène avec ses fonds qui semblent illimités pour donner un coup de main à l’équipe. Il financera donc toutes les dépenses encourues pour finaliser le film.

Netflix démontre encore une fois, avec cette nouvelle aventure, que la compagnie est dédiée au cinéma qu’il soit tout autant indépendant que classique. Aucune date n’est encore avancée, mais on pourra voir The Other Side of the Wind sur nos écrans d’ordinateur dans les prochaines années.