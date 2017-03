S U R V I V E de retour pour la trame sonore de la deuxième saison de Stranger Things

Le quatuor de musique électronique S U R V I V E a fait un coup de génie en acceptant le contrat de réaliser la trame sonore originale de Stranger Things. Le succès fracassant de l’émission a fait sortir de l’ombre le groupe relativement inconnu du grand public en un instant, tous les fans et critiques de la série s’entendant pour dire que la musique était d’une qualité rare. Il n’est donc pas surprenant d’apprendre que les producteurs ont décidé de ne pas réparer ce qui n’était pas brisé : ils ont offert à S U R V I V E l’opportunité de revenir à la barre de la bande son pour la deuxième saison à venir.

Le groupe a — évidemment — accepté de replonger dans l’univers de Stranger Things, selon ce qu’on apprend d’une entrevue que Kylie Dixon et Michael Stein ont livré à The Vinyl Factory. Dixon mentionne que les musiciens vont probablement rester dans le même genre d’explorations sonores, mais qu’ils espèrent « que ce sera un peu plus bizarre. » Stein ajoute que les membres du groupe ont augmenté leur arsenal de machines et de synthétiseurs, ce qui devrait avoir un impact direct sur le son global de leur production pour la deuxième saison.

La deuxième saison de Stranger Things sera disponible sur Netflix à l’Halloween 2017.