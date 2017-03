6 films à voir au Festival International du Film sur l’Art

C’est son histoire d’amour avec Bach qui aura permis à Zhu Xiao-Mei de survivre à la Chine communiste de Mao Zedong. Partitions brûlées, témoin de l’intimidation de ses professeurs et humiliée publiquement, la pianiste aura été fortement marquée par la noirceur de la révolution culturelle. Ce documentaire explore son premier retour dans une Chine complètement transformée après un exil de 36 ans en France.

Plongez-vous dans les années 1990, dans la crise du sida et dans l’ère de gloire de Madonna et du Blond Ambition Tour avec ce documentaire. Portant sur sept danseurs qui auront suivi la reine de la Pop dans sa tournée iconique mais très controversée à l’époque, ce documentaire invite le téléspectateur dans l’univers de cette tournée. Une tournée qui revendiquait l’expression de soi et la solidarité de la communauté homosexuelle, frappée de plein fouet par la crise du sida.

Mali Blues, c’est un voyage au cœur de la culture musicale du Mali, que plusieurs considèrent comme le berceau du jazz et du blues. Face à la menace djihadiste, la musique devient pour les artistes qu’on y rencontre un acte de résistance, un acte de survie. Observez leur combat pour la liberté religieuse et pour la paix dans l’univers musical coloré du continent africain.

L’œuvre de l’artiste mieux connu pour son œuvre Ceci n’est pas une pipe est disséquée dans ce documentaire par le réalisateur Sylvain Bergère dans le cadre de la grande rétrospective organisée au Centre Pompidou en 2016. Y est abordé le rapport de l’artiste à l’image, sa manière particulière d’utiliser des symboles et de représenter les objets dans toute leur simplicité.

Ce documentaire permet aux téléspectateurs de mieux comprendre le processus créatif de Thomas Ostermeier, l’un des metteurs en scène les plus importants de la scène théâtrale européenne actuelle. À cette fin, le réalisateur s’est introduit dans la salle de répétition de La Mouette pour observer son travail de direction des acteurs et permettre au public d’être témoin de sa volonté d’infuser à ses créations une profonde et réaliste humanité.

Romain Delahaye, dit Molécule, tente l’expérience ultime: pour créer un album complet, celui-ci fait face aux aléas de la nature en s’embarquant à bord d’un chalutier pour un voyage de cinq semaines en haute mer. En installant un mini studio dans sa cabine et en enregistrant ses bruits un peu partout sur le bateau, celui-ci est confronté à la réalité des pêcheurs qui eux sont inquiets de ne pas parvenir à remplir leur cave. Les deux réalités évoluent en parallèle via le journal de l’artiste.

