Une seconde bande-annonce pour Spider-Man: Homecoming

Les studios Marvel livrent aujourd’hui le très attendu second aperçu de Spider-Man: Homecoming, énième reboot de la saga cinématographique mettant en vedette le jeune Tom Holland dans le rôle de l’araignée. On peut y voir Spidey tentant de se mériter les bonne grâces de son mentor Tony Stark (Iron Man), interprété une fois de plus par Robert Downey Jr., mais on y a également droit à de nombreuses images du Vulture de Michael Keaton, qui semble justement en avoir contre le richissime super-héros. On nous offre ici, comme on s’y attendait, un look et une esthétique qui rappelle fortement le Spider-Man des années 1980, et on a encore une fois droit à un univers Marvel haut en couleur.

La bande-annonce semble dévoiler énormément de matériel, mais il est important de noter que Marvel a un excellent historique en ce qui a trait aux trailers qui ont l’air d’en montrer un peu trop; un habile montage peut facilement donner cette impression, alors que de nombreuses surprises peuvent demeurer dans le montage final. On ne sait d’ailleurs toujours pas qui interpréteront Donald Glover, Hannibal Buress et Angourie Rice dans le film. Sur ce, profitez de cette excellente bande-annonce :