Les amateurs du septième art pourront joindre l’utile à l’agréable en profitant de plusieurs soirées de cinéma à la belle étoile un peu partout en ville ces prochaines semaines. Un vaste choix de documentaires, de films familiaux ou de répertoire seront proposés, en collaboration avec plusieurs organismes. Voici différents secteurs où vous pourrez profiter du cinéma en plein air cet été, et ce, tout à fait gratuitement. Espérons maintenant que la météo soit clémente…

Au Parc Lafontaine

Des mardis cinémas seront organisés du 4 juillet au 29 août dans le cadre de la programmation du Théâtre de Verdure. Des films comme Juste la fin du monde (11 juillet), Tuktuq (25 juillet) et Le fils de Jean (4 juillet) y seront présentés. La programmation est disponible sur le site d’Accès culture.

Au Parc Notre-Dame-de-Grâce

Présenté en partenariat avec les Films Séville, Cinémania, le Cinéma du Parc et Urbania, la programmation de Cinéma NDG à la belle étoile ratisse large en proposant tantôt des documentaires (Kedi, le 27 juillet et The Gardener le 17 août), des films oscarisés (La La Land le 6 juillet et Lion le 3 août) ou pour toute la famille (Ma vie de courgette le 13 juillet). Pour plus d’informations, consultez la page de Cinéma NDG.

Au Quartier des Spectacles

Depuis 13 ans déjà, la Société des arts technologiques organise le Cinéma urbain à la belle étoile, où est diffusée une série de films dans l’arrondissement de Ville-Marie. Treize œuvres soigneusement choisies seront ainsi projetées du 12 juin au 24 août à la Place de la paix. Dans le lot, on retrouve entre autres Food Coop, un documentaire sur les supermarchés coopératifs (24 juillet), Spaceballs, la délirante parodie de Star Wars par Mel Brooks (31 juillet) et Angry Inuk, qui nous fait découvrir l’envers du décor de la chasse aux phoques (7 août). La programmation complète est en ligne à sur le site du Quartier des spectacles.

Au Parc Frédéric-Back

Du 13 juillet au 24 août, toute la famille est conviée à des projections au clair de lune dans le secteur Papineau Sud. Organisé par La TOHU et par le Cinéma Beaubien, des films d’ici et d’ailleurs seront diffusés dès la pénombre, dont le film français Chocolat (13 juillet), Ma vie de courgette (20 juillet), Le livre de la jungle (27 juillet) et Arrival de Denis Villeneuve (3 août). Le reste de la programmation se trouve sur le site de la TOHU.

Au Parc Laurier

En collaboration avec les RIDM (Rencontres internationales du documentaire de Montréal) et l’ONF (Office national du film), l’organisme Funambules Médias propose aux amateurs de documentaire une série de films sur plusieurs grands enjeux de société. On présentera notamment Combat au bout de la nuit, qui dépeint la crise économique en Grèce sous tous ses aspects. Le film sera présenté en deux parties (le 16 août pour la partie 1 et le 23 août pour la partie 2). Le documentaire-choc de Laura Poitras sur le controversé Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks, figure aussi parmi la sélection (28 juin).

Il est à noter que deux des films de cet événement seront présentés ailleurs. Le documentaire Gulîstan, terre de roses sera ainsi projeté au parc du Pélican (4 juillet) tandis que Pour la suite du monde, ce classique de Pierre Perrault, sera diffusé à la Place de Castelnau (8 juillet). Les détails sont sur le site de Cinéma sous les étoiles.