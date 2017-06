Le festival Fantasia 2017: une édition de grandes premières

Chaque année, le cinéma de genre est célébré en grand grâce au Festival international de films Fantasia. La 21e édition aura lieu du 13 juillet au 2 août. Toujours bien installé à son quartier général de l’Université Concordia, Fantasia proposera plusieurs grandes premières de films de genre au Cinéma Hall ou à la salle J.A. de Sève.

En plus de la présentation spéciale de Valerian and the City of a Thousand Planets, le plus récent film fantastique de Luc Besson, s’inspirant d’une série de bandes dessinées, les organisateurs de Fantasia projetteront également Jojo’s Bizarre Adventure – Diamond, le nouveau film du réalisateur japonais Takashi Miike, un habitué du festival. The Villainess, ce thriller d’action ayant enflammé le dernier festival de Cannes, sera quant à lui présenté en lever de rideau, le 13 juillet.

La première canadienne de Tom of Finland du cinéaste finlandais Dome Karukoski, mettant de l’avant la contre-culture gaie au 20e siècle, se tiendra également lors de Fantasia. Aussi au menu, la comédie Brigsby Bear, qui en a étonné plusieurs lors de Sundance et de Cannes. Les amateurs pourront également voir avant tout le monde Cold Hell, le nouveau film de l’autrichien Stefan Ruzowitzky (gagnant d’un Oscar pour The Counterfeiters), une première en Amérique du Nord.

Fidèle à son habitude, Fantasia offrira aussi des hommages à des artistes et œuvres majeures: cette année, l’âge d’or du cinéma sera souligné par un concert cinématographique inspiré de The Man Who Laughs, ce classique de 1928 de Paul Leni. Le grand Larry Cohen, considéré comme un pilier du cinéma de genre à conscience sociale, sera aussi honoré, alors qu’on lui décernera un prix pour l’ensemble de sa carrière. Le documentaire King Cohen sera présenté en grande première par la même occasion.

Les organisateurs nous réservent toutefois d’autres surprises, puisque la programmation complète sera annoncée le 5 juillet prochain…

Pour plus d’informations, visitez le site web de Fantasia.