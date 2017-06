Phil Lord et Christopher Miller délaissent Han Solo

Tel qu’on pouvait le prévoir, la reprise par Disney de la saga Star Wars ne se fait pas sans heurts. Après des réceptions très polarisés des derniers opus et plusieurs semaines de tournage supplémentaire sur Rogue One après que son réalisateur ait montré une première version aux studios, voilà que le film anthologique sur Han Solo se voit également aux prises avec un problème de taille. Effectivement, l’équipe de réalisateurs Phil Lord et Christopher Miller ont décidé de quitter le navire. Ils citent des différents créatifs pour expliquer ce départ, spécifiant ceci via communiqué:

Malheureusement, notre vision et notre processus créatif n’étaient pas alignés avec ceux de nos partenaires dans ce projet. Nous ne sommes pas fans de l’expression «différents créatifs» en général, mais cette fois-ci le cliché est vrai. Nous sommes vraiment fiers du travail exemplaire de notre distribution et de toute l’équipe.

Du côté de Lucasfilm, la présidente Kathleen Kennedy a tenu à souligner le talent de Lord et Miller en indiquant qu’il était devenu clair que la direction souhaitée par son équipe et celle visée par les deux réalisateurs n’allait pas dans le même sens. Un nouveau réalisateur devrait être annoncé sous peu, et le film conserve le 25 mai 2018 comme date d’arrivée en salle.