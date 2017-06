Un court métrage dérangeant signé Die Antwoord

Le duo sud-africain Die Antwoord n’a pas l’habitude de faire dans la dentelle. Aujourd’hui, Yo-Landi Visser (la portion féminine du duo) présente un court-métrage d’horreur extrêmement déstabilisant mettant en vedette la fille de Ninja, 16 Jones, dans le rôle du petit Tommy. On peut également y voir Jack Black, qui tient pour sa part le rôle du grand Tommy. Lorsque des rats empêche le jeune de dormir, son imagination l’emporte dans un monde parallèle digne des vidéoclips les plus dérangés de Die Antwoord.

Le groupe est présentement en tournée pour supporter son plus récent (et supposément son dernier) album, et sera de passage à Osheaga.