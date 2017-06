Xavier Dolan: une première affiche pour The Death and Life of John F. Donovan

Un mois après avoir dévoilé des photos du tournage de The Death & Life of John F. Donovan, Xavier Dolan nous présente aujourd’hui la première affiche officielle de son prochain film en anglais. Le poster montre une Jessica Chastain au regard perçant, quasi vampirique.

Xavier Dolan a tourné The Death & Life of John F. Donovan à Montréal l’été dernier et le réalisateur québécois poursuivait ensuite le tournage en Europe.

Distribué au Canada par Les Films Séville, le film racontera l’histoire «d’un jeune acteur qui se remémore la relation épistolaire qu’il a jadis entretenue, enfant, avec une vedette de la télévision américaine. Le film explore les impasses et les travers de la célébrité et porte un regard intimiste sur les mœurs de l’industrie artistique moderne, abordant la problématique de l’identité et de la diversité à Hollywood au cours de la dernière décennie.»

Dolan jouira pour ce projet d’une distribution sans faille, avec en vedette Susan Sarandon, Kathy Bates, Kit Harington et Natalie Portman.