Tarantino explorera les meurtres de la famille Manson

Après nous avoir donné un western, un film sur l’esclavage dans le sud des États-Unis et un film de guerre ancré dans la Seconde guerre mondiale, le réalisateur excentrique Quentin Tarantino se frottera bientôt à son tout premier film inspiré par des faits réels. On apprend aujourd’hui, via le Hollywood Reporter, qu’il a débuté les préparatifs pour un film portant sur les meurtres horribles commis par Charles Manson et ses cultistes à l’été 1969.

Le réalisateur de 54 ans serait présentement en train de terminer le script (on sait qu’il écrit tous ses films), et Brad Pitt ainsi que Jennifer Lawrence auraient été approchés pour des rôles dans le film. Sachant que Sharon Tate, épouse de Roman Polanski, est l’une des victimes les plus célèbres de cette bande de psychopathes, il ne serait pas étonnant que ce soit ce rôle qui soit considéré pour Lawrence. On sait que Tarantino est reconnu pour ses personnages féminins forts, de Jackie Brown à Beatrix Kiddo en passant par les protagonistes de Death Proof.

Bien que le film s’inspirera de faits vécus, il ne serait pas surprenant de voir Tarantino modifier de nombreux éléments pour rendre cette histoire sienne, comme on l’a vu faire dans Inglorious Basterds avec une mort réimaginée d’Adolf Hitler. Selon les dires mêmes du réalisateur, ce prochain film serait son avant-dernier, lui qui s’est promis de ne faire que 10 long métrages au cours de sa carrière. Il envisage par ailleurs porter son plus récent film, The Hateful Eight, au théâtre.