La nouvelle version de Scarface se retrouve sans réalisateur

Il semblerait que Universal devra peut-être à reporter sa sortie prévue à l’été 2018 pour le retour à l’écran de Scarface, énième reboot dans une industrie qui semble avoir la corde «nostalgie» bien étirée depuis quelques années. Effectivement, le studio vient d’annoncer qu’il est à la recherche d’un nouveau réalisateur pour mener le film à terme. Selon ce qui a été rapporté dans la presse hollywoodienne, la raison est d’un ridicule déconcertant: le script du réalisateur David Ayer aurait été considéré «trop sombre» pour la vision des studios.

On se souvient que le film de 1983 est, précisément, reconnu pour son côté très sombre, présentant la violence inouïe et la vulgarité intense du monde des trafiquants de narcotiques dans le Miami des années 1980. Il semble donc assez déconcertant de penser que les studios Universal pourraient chercher à rendre cette nouvelle incarnation plus édulcorée, une direction qui ne manquerait pas de faire du bruit chez les fans de l’original.

On sait que le rôle principal sera tenu par Diego Luna, que l’on a pu voir dans Rogue One, et que l’histoire se déroulera cette fois à Los Angeles.