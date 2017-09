Believe Your Eyes au Centre Phi: Pousser les limites de la réalité virtuelle

Believe Your Eyes est une nouvelle expérience de réalité virtuelle multisensorielle présentée au Centre Phi. Profondément marquante, l’expérience explore l’impact de la réalité virtuelle sous un nouveau jour, une nouvelle forme. La création originale et unique brouille les cartes en inculquant des éléments de théâtre immersif.

Believe Your Eyes est une création de la compagnie Punchdrunk, responsable de l’une des expériences théâtrales les plus fascinantes et populaires des dernières années, Sleep No More. On invite le spectateur à prendre part à la pièce de théâtre en déambulant dans un ancien hôtel new-yorkais.

Le Centre Phi est le seul endroit à Montréal où l’on peut vivre des happenings comme Believe Your Eyes et le centre de créativité souhaite, avec la présentation d’Alice plus tard ce mois-ci (23 septembre au 1er octobre), favoriser des expériences immersives qui poussent les limites de la réalité virtuelle.

Si le spectateur, appelé à s’asseoir sur une chaise et d’enfiler le casque de VR dans une petite salle, croit être dans une position relativement passive lors des cinq minutes de la représentation de Believe Your Eyes, il y joue toutefois un rôle de premier ordre et l’expérience s’avère haletante. Et même lorsque vous croyez avoir tout vu, ce n’est pas tout à fait terminé…

On ne vous en dit pas plus! Allez vivre ça.

Believe Your Eyes est présenté jusqu’au 30 septembre au Centre Phi en marge de l’exposition Mondes oniriques, qui, elle, se poursuit jusqu’au 16 décembre.

*À noter que l’expérience est offerte en anglais uniquement.

phi-centre.com/evenement/believe-your-eyes-fr/