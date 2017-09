Début du 13e Festival International du Film Black de Montréal

Cette semaine débute le 13e Festival International du Film Black de Montréal (FIFBM). Une grande variété de films de 25 pays sera projetée du 27 septembre au 1er octobre.

Le festival prône cette année les voix qui n’ont pas peur de s’exprimer. Les films choisi évoquent aussi plein de sujets d’actualité comme le mouvement Black Lives Matters, les réfugiés et les pirates somaliens.

En ouverture, ce mercredi 27 septembre 19h au Cinéma Impérial, Kalushi: The Story of Solomon Mahlangu de Mandla Dube. Le long métrage retrace la vie Solomon Mahlangu, un héros de guerre et un militant impliqué dans les émeutes de Soweto en Afrique du Sud en 1976.

En clôture, le 1er octobre à 19h au Théâtre Hall de l’Université Concordia, le FIFBM présente Carpinteros (Woodpeckers) du réalisateur dominicain José María Cabral. Voici le synopsis de ce long métrage présenté plus tôt cette année à Sundance: Julián a trouvé l’amour dans l’endroit le plus improbable qui soit : la prison de Najayo, en République dominicaine, ce qui lui donne une bonne raison de continuer à y vivre. Sa relation avec la prisonnière Yanelly évoluera grâce à la langue des signes. Une histoire entremêlant passion, violence, injustice et espoir. Le

Roméo et Juliette version latino-caribéenne, mais cette fois, basé sur des faits réels.

Un autre rendez-vous à ne pas manquer: le grand pianiste Oliver Jones recevra le Grand prix hommage du FIFBM le 30 septembre à 15h au Cinéma du Parc. Le film Oliver Jones: Mind Hands Heart, de Rosey Ugo Edeh, précèdera l’hommage et la discussion avec Oliver Jones et la réalisatrice du film.

Tous les détails ici: montrealblackfilm.com