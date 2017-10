Une dernière bande-annonce pour la deuxième saison de Stranger Things

C’est aujourd’hui vendredi 13, et le moment est donc parfaitement choisi pour une toute nouvelle bande-annonce de la série à succès Stranger Things! C’est dans à peine deux semaines, le 27 octobre prochain, que l’on pourra visionner en masse la suite des aventures de Will Byers et de sa bande. À en croire cette dernière bande-annonce, rien n’a changé pour le mieux à Hawkins, Indiana alors que le jeune Will aperçoit, le soir même de l’Halloween, une énorme créature. On peut également remarquer que Michael Stein et Kyle Dixon sont de retour en force pour la trame sonore, qui sera d’ailleurs lancée une semaine avant la série, le 20 octobre.