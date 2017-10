20es RIDM: changer le monde

Du 9 au 19 novembre, les Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM), présenteront 142 films de 47 pays. Plusieurs d’entre eux se questionnent sur des enjeux sociaux de notre époque. Les films d’ouverture et de clôture sont réalisés par des femmes: 24 Davids de Céline Baril (périple sur trois continents où elle donne la parole à des gens qui veulent changer le monde) et Nothingwood de Sonia Kronlund (portrait de Salim Shaheen, réalisateur roi de la série Z en Afghanistan).

Nouveauté pour la 20e édition: 9 projections gratuites seront proposées pendant le festival, dans des lieux inspirants de divers quartiers montréalais. Les RIDM souhaitent célébrer des films marquants de son histoire. My Country My Country de Laura Poitras sera présenté à Notre-Dame-de-Grâce, Mohawk Girls de Tracey Deer sera présenté à Lachine et Bacon, le film d’Hugo Latulippe, sera projeté à Hochelaga-Maisonneuve, par exemple.

Quelques films à souligner: Taste of Cement de Ziad Kalthoum, présenté en compétition internationale long métrage, traite de travailleurs de la construction syriens réfugiés au Liban; Did You Wonder Who Fired the Gun? de Travis Wilerson se veut «une enquête familiale sur l’histoire sordide de l’Amérique raciste».

Du côté des films nationaux en compétition, soulignons Birth of a Family de Tasha Hubbard sur quatre frères et soeurs autochtones qui se retrouvent des décennies après avoir été placés de force dans des familles d’accueil; Les dépossédés de Mathieu Roy parcourt le monde pour aborder la question des travailleurs de la terre en pleine crise alimentaire; Manic de Kalina Bertin est un film sur une famille affectée par le trouble de bipolarité.

Aussi à noter, DPJ de Guillaume Sylvestre sur l’institution pour la protection de la jeunesse et Bagages de Paul Tom qui recueille des témoignages de jeunes immigrants.

De nombreuses activités sont également prévues dans le cadre des 20es RIDM.

Tous les détails: ridm.ca