Au 23e Festival Cinemania: nouveaux films de Michel Hazanavicius, François Ozon et Claire Denis

Deux grands noms du cinéma français, Michel Hazanavicius et Claude Lelouch, seront des invités d’honneur à Montréal dans le cadre de la 23e édition de Cinemania. Le festival dédié au cinéma francophone se tiendra cette année du 2 au 12 novembre.

En plus de la présentation de son dernier film, Le redoutable – en compétition officielle, Michel Hazanavicius aura droit à un «cycle-hommage» à la Cinémathèque québécoise. On pourra alors (re)voir OSS 117, The Artist et quelques autres films marquants. Le réalisateur sera également au Centre PHI pour une discussion autour de sa carrière. Claude Lelouch viendra pour sa part présenter son dernier né, Chacun sa vie, avec Jean Dujardin et Béatrice Dalle.

Le 23e Cinemania s’ouvrira sur une note humoristique le 2 novembre avec la projection de Le sens de la fête d’Éric Toledano et Olivier Nakache (Intouchables), long métrage sur des organisateurs de mariages. La clôture sera sur un tout autre ton alors que Cinemania propose le film Au-revoir là haut d’Albert Dupontel, film se situant après la Première guerre mondiale.

En plus de ces événements de marque, voici quelques autres films que l’on aura la chance de voir durant l’édition 2017 de Cinemania: L’amant double de François Ozon, Barbara de Mathieu Almaric, Happy End de Michael Haneke, La belle et le meute de Kaouther Ben Hania, Nos années folles d’André Téchiné, Un beau soleil intérieur de Claire Denis, Petit paysan d’Hubert Charuel et Une vie violente de Thierry De Peretti.

Pour tout savoir sur la programmation: festivalcinemania.com