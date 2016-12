L’humoriste Dominique Lévesque est décédé

On apprend ce soir que l’humoriste Dominique Lévesque aurait rendu l’âme plus tôt dans la journée. Un arrêt cardiaque serait en cause. L’homme de 64 ans, qui s’est fait connaître dès 1987 comme membre du trio d’humour Groupe Sanguin, était alors en voyage au Honduras avec sa femme et son fils.

Alors qu’il a longtemps été en duo avec Dany Turcotte après Groupe Sanguin, Lévesque avait récemment mentionné être tenté par un retour sur scène en solo. Il se concentrait depuis plusieurs années sur la production d’émissions de télé telles que Fort Boyard. On le connaissait tout particulièrement pour ses rôles du gars fatigué et du concierge.