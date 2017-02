La nouvelle création des Ballets jazz Montréal sera inspirée de Léonard Cohen

Sous la direction de Louis Robitaille sera présenté du 5 au 9 décembre 2017 à la Place des Arts Dance me, une toute nouvelle création des Ballets jazz Montréal dans le cadre de la saison de Danse Danse. Celle-ci sera inspiré du poète, artiste et auteur-compositeur d’origine montréalaise, Leonard Cohen. C’est dans le cadre du 375e de Montréal que les BJM, ayant obtenu les droits exclusifs en danse et arts du cirque pour l’ensemble de l’œuvre de Cohen, proposeront aux Montréalais un spectacle dont la thématique tournera autour d’une série de tableaux. Dans ceux-ci, les saisons, thème important dans l’œuvre du chanteur et associées aux cycles de la vie, seront représentées par des touches impressionnistes.

C’est à la croisée de plusieurs grands évènements — le 375e anniversaire de Montréal, le 150e du Canada, le 45e de la compagnie et le 20e de Danse Danse — que les BJM présenteront ce projet majeur alliant danse moderne au magnifique univers de Cohen.