Danse Danse dévoile la programmation de sa 20e saison

La 20e saison de Danse Danse s’annonce haute en couleur avec 15 spectacles, 14 compagnies dont près de la moitié sont québécoises et de troupes venant de Vancouver, New York, Oslo, Helsinki, Barcelone, Londres et Taipei.

Plongez dans l’univers de la danse contemporaine taïwanaise avec le spectacle Résurgences oniriques du Legend Lin Theater. Un réel témoignage des rituels religieux et des rites locaux, les chorégraphies de Lin Lee-Chen se transforment en poésie dansée. Du 24 au 27 janvier 2018 au théâtre Maisonneuve.

Découvrez les danses autochtones avec le spectacle Flicker de la compagnie Dancers of Damelahamid en provenance de la Colombie-Britannique. Une chorégraphie multimédia signée Margaret Grenier. Du 14 au 18 novembre, à la Cinquième salle.

La compagnie Marie Chouinard présente Jérôme Bosch : Le jardin des délices où la danse contemporaine rend hommage au peintre, décédé il y a 500 ans cette année. Les deux univers se fondent l’un dans l’autre pour créer une œuvre qui les transcende tous les deux. Du 28 au 30 septembre au Théâtre de Maisonneuve.

Finalement Danse Danse sort de son cadre habituel et invite les spectateurs à l’Aréna Saint-Louis pour assister à la performance de Seuil, de la compagnie Le Patin Libre qui s’inspire de la danse contemporaine pour amener le patinage artistique en dehors de ses frontières. Du 11 au 21 avril 2018.

