Janine Sutto rend l’âme à 95 ans

Née à Paris en 1921, l’artiste est arrivée à Montréal avec sa famlle en 1930, amorçant une faste carrière dans le milieu du théâtre douze ans plus tard. Après avoir participé à la fondation du Théâtre de l’Équipe et joué dans plusieurs pièce au Théâtre l’Arcade, elle a participé à la toute première production du Théâtre du Nouveau Monde, L’avare de Molière. En 1968, elle a également fait partie de la première lecture publique des Belles-soeurs de Michel Tremblay avant de replonger dans ce mythique texte en 2010 sous la direction de René Richard Cyr.

Mère de Mireille et Catherine Deyglun, la comédienne a signé sa première mise en scène en 1978 pour Sonnez les matines de Félix Leclerc et a continué de multiplier les rôles à la télévision sur plus de cinq décennies (Symphorien, Les belles histoires des pays d’en haut, Le major Plum-Pouding, Poivre et sel, Fun noir).

Compagnon de l’Ordre du Canada en 1991, elle est devenue Chevalière de l’Ordre national du Québec sept ans plus tard, avant d’être sacrée chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres de France en 2013.

Polyvalente et très respectée dans les milieux qu’elle a fréquentés, Janine Sutto (que Gilles Latulippe avait rebaptisée Notre-Dame-du-Théâtre) laisse donc derrière elle un remarquable héritage artistique, qui s’étend sur plus de 75 ans.