Décollage imminent pour le ZH Festival

Autrefois appelé Zone Homa, le ZH Festival célébre l’émergence artistique québécoise et se tiendra cette année du 7 juillet au 12 août; un rendez-vous idéal pour découvrir une large variété d’artistes originaux et de nouvelles créations en théâtre, danse, lecture, performance et musique.

En compagnie de ses trois porte-paroles, Marilyn Castonguay, Didier Lucien et Mylène Mackay, le ZH Festival présentera une programmation artistique éclectique, dont un marathon de la filmographie de Michelle Pfeiffer, une discussion sur les genres en danse contemporaine, des improvisations musicales, un dancefloor en apesanteur et un laboratoire poétique avec Pauline Julien et Gérald Godin en toile de fond.

Un projet gratuit de méditation culturelle et de création artistique, présenté en collaboration avec le Théâtre Denise-Pelletier et l’Atelier d’histoire Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, sera également au programme en août dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal.

Les billets du ZH Festival sont en vente sur le site Web de l’événement. On peut également consulter leur page Facebook pour plus d’informations.