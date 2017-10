Phénomena 2017: la fièvre des cabarets

Le festival Phénomena (anciennement Voix d’Amériques), interdisciplinaire et éclectique, se tiendra cette année du 10 au 21 octobre, mais déjà, ce samedi 7 octobre, vous pourrez prendre part au lancement du festival sous forme de grand défilé sur le viaduc Van Horne. À l’invitation de la directrice artistique du festival, D. Kimm, et de la «fée du Mile End», Patsy Van Roost, cet événement – de 16h30 à 19h30 – rassemblera des citoyens, des artistes de cirque, trois fanfares ainsi que des élèves d’écoles du quartier.

Les cabarets seront à l’honneur cette année à Phénomena. «Pour cette 6e édition du festival, nous avions envie de revenir aux règles de base du cabaret: des numéros préparés mais pas trop formatés, des artistes ayant le sens du timing, un maître de cérémonie impertinent et un contact avec le public, souligne D. Kimm. Nous avons revisité par la même occasion nos sources d’inspiration, soit les mouvements dada et surréaliste.»

Place aux cabarets entre les murs de la Sala Rossa! Phénomena accueillera le retour de Kiss My Cabaret de Danette MacKay après deux ans d’absence des planches (vendredi 13 octobre, 20h). Weimar New York à Montréal est une collaboration entre des artistes underground de New York et de notre métropole. Une soirée de divertissement et de décadence est prévue le 14 octobre à 20h.

D’autres cabarets à noter: Bye Bye Kitty & Friends: Cabaret d’animalités sauvages de la danseuse contemporaine Claudia Chan Tak, inspiré du personnage Hello Kitty; le Cabaret manifeste d’univers sous-exposés du collectif Femmes pour équité en théâtre (FET) «où les fantasmes dramatiques se déploient en contrepoint des nombreux obstacles rencontrés par les femmes artistes»; le cabaret hommage à la poétesse Hélène Monette et le Cabaret du corps dada par l’artiste de cirque Éliane Bonin.

Tous les détails sur festivalphenomena.com