L’Espace des Mêmes recevra Organ Mood en février

L’Espace des Mêmes, quartier général temporaire du collectif d’arts visuels Les Mêmes-Cacaïstes, entâmera en février prochain son deuxième mois d’existence. On apprend maintenant de quoi sera fait ce second bloc, où toutes les formes d’art se croiseront.

Le 3 février marquera le passage de La Tresse, qui oeuvre dans la danse contemporaine, et des artistes vidéo Lorena Miller et Alexandra Levasseur. Audrey Bélanger assurera le volet musical de la soirée. Le 10, ce sera le vernissage d’une nouvelle exposition des Mêmes-Cacaïstes, et le 17 l’installation et la projection de La mémoire tranquille, de Naomie Descarie-D.

Le mois se poursuivra avec le vernissage de l’exposition Séparation/2 du collectif Anarchives et la présentation, le 24 février, de l’émission de radio N.10.AS en direct de l’Espace; un groupe (qui demeure à annoncer) y livrera une performance live.

Le clou de ce février des Mêmes sera toutefois la soirée du 25, où Heavy Trip y présentera le groupe Organ Mood, qui mélange musique électronique extrêmement organique et effets visuels créés en direct. Les concerts du duo sont toujours des expériences assez inoubliables, c’est donc à ne pas manquer. Voici une vidéo récapitulant l’événement de lancement de l’Espace, sous laquelle vous trouverez l’affiche officielle du mois de février à l’Espace des Mêmes.