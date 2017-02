Chromatic s’expose à la TOHU: deux installations numériques dès aujourd’hui

La TOHU, lieu de création et de diffusion culturelle, accueille dès aujourd’hui et jusqu’au 12 mars sa première exposition numérique, présentée en association avec Chromatic, jeune entreprise qui propose des expériences immersives.

L’artiste Kenny Wong, originaire de Hong Kong, y présente ses deux installations interactives Digital Hippocampus et ][LIMINAL][ Contour.

Dans la première installation, créée par Supertimes, un collectif artistique qui unit Marco De Mutiis, Philip Kretschmann et Kenny Wong, des micros cachés captent les paroles des gens dans la pièce et des routeurs installés au mur créent de nouvelles connexions wi-fi au noms des mots entendus. «As-tu nourri le chat» et «Bien dit», pourraient être des exemples de conversations qui deviennent des noms de connexions wi-fi!

Dans la seconde installation, collaboration de Kenny Wong et Marco De Mutiis, un logiciel enregistre les mouvements dans l’espace et les compresse en une seule image.

Expositions du 9 au 12 mars. Le vernissage aura lieu le 22 février à 18h à l’Espace Cascades de la TOHU.

Plus d’informations ici