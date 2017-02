Jeu et division : la programmation de la 9ème édition d’Art Souterrain est annoncée

Le coup d’envoi du festival Art Souterrain se donnera le 4 mars prochain, dans le cadre de la nuit blanche. S’en suivra 3 semaines durant lesquelles les Montréalais auront accès à 45 activités : visites guidées et commentées, conférences et rencontres d’artistes et performances live, la grande majorité d’entre-elles pouvant être accessible gratuitement.

C’est 67 artistes ou collectifs provenant d’un peu partout sur le globe qui présenteront 58 projets de tous horizons artistiques. Le tout étendu sur 6 kilomètres dans le réseau souterrain auxquels s’ajouteront 7 lieux satellites à Montréal. De quoi justifier notre réputation de ville souterraine auprès des touristes!

Art souterrain vise à faire découvrir et à rendre accessible l’art contemporain à un large public en profitant du réseau souterrain montréalais, transformant l’évènement en un festival unique au monde. En sortant l’art des espaces qui lui sont habituellement dédiés, Art Souterrain témoigne du caractère éclectique de l’art contemporain d’ici et d’ailleurs.

C’est cette idée qu’on retrouve aussi derrière Vitrines sur l’Art un concept où l’on joint l’utile à l’agréable en transformant certaines des multiples vitrines de magasins inoccupés en vitrine d’exposition d’œuvres d’art, avec la participation du Cirque du Soleil et de la Banque d’œuvre d’art du Canada.

La thématique cette année tournera autour du concept du jeu, et de la dynamique qu’il occupe dans notre société : « L’être humain a besoin de se divertir, mais où se trouve le point de rupture entre activités synonymes d’émancipation ou de réflexion et activités qui seraient considérées comme aliénantes ou régressives? »

Ça promet!