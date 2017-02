Illuminart : un festival dans un festival

C’est du 22 février au 11 mars que se tiendra un tout nouveau festival, l’Illuminart, dans le cadre du festival Montréal en Lumières. Née au même moment qu’était mis sur pied Montréal en lumière, l’idée d’offrir aux Montréalais un circuit alliant art, lumière et technologie prendra enfin forme cette année pour le 375e anniversaire de la ville. C’est 25 œuvres sur un parcours de 3,6 kilomètres au cœur du quartier des spectacles qu’il sera possible d’admirer du mercredi au samedi entre 17 h 30 et 23 h.

C’est la ville de Lyon qui a inspiré l’évènement avec sa fête des Lumières, une tradition vieille de 164 ans et qui aura présenté cette année pas moins de 40 œuvres aux visiteurs. Grâce à un partenariat entre Lyon et Illuminart, c’est 6 œuvres provenant de la ville française que les Montréalais pourront admirer.

En plus de ces 6 œuvres, l’évènement réunira 7 créations québécoises, 10 œuvres provenant de collectifs ou d’étudiants et deux d’Australie et des Pays-Bas.

Impossible à manquer en début de parcours, la Bétonnière boule miroir de Benedetto Bufalino et Benoit Deseille, artistes de Lyon, aura pour effet de transformer l’espace urbain en piste de danse à ciel ouvert.

L'église Saint-James se transformera sous les projections et les lasers, qui donneront l'impression de mouvements dans la pierre de l'édifice. Une magnifique collision du patrimoine et de la technologie par le groupe EZ3kiel.

Il sera aussi possible de voir Fantastic Planet, une création de l’artiste australienne Amanda Parer, habituée des festivals de lumière un peu partout à travers le monde. Son œuvre rassemblera une série de formes humanoïdes venues découvrir notre fantastique planète.

Judith Portier, une designer d’origine montréalaise, exposera son projet Charlotte. Rassemblant un portail et dix sculptures, l’œuvre se veut une allégorie sur l’homme et l’instant. Celles-ci sont conçues pour réagir aux mouvements de la foule pour que chaque visiteur ait une expérience unique.

