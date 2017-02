L’Espace des Mêmes présente sa programmation de mars

Pour le troisième mois consécutif, les Mêmes-Cacaïstes poursuivent leur résidence au 6464 Saint-Laurent. Le collectif nous présente aujourd’hui la programmation de mars, ou arts visuels et numériques, théâtre, musique et littérature s’entremêlent. On a droit, du même coup, à une vidéo récapitulative des 30 derniers jours passés à l’Espace des Mêmes :

Pour le mois prochain, plusieurs événements intéressants sont à retenir. La soirée Second Night, basée sur le jeu Second Life, devrait être d’un haut niveau de méta. Chaque membre du public y sera scanné et projeté en animation dans un univers numérique au son des DJs d’Obsolète et Dj Dom-s + Joe Toner. Le 9 mars, Karim lancera Nicet et Tel, une bande dessinée humoristique de son cru.

Le 11 mars, une soirée de performances théâtrales intitulée Le Bayou Bingo sera présentée par Les Bénédictines. Quelques jours plus tard, le 14, Lily Pinsonneault, écrivaine derrière le blogue Ma Querelle, lancera son tout premier roman,Sauf que j’ai rien dit. Celui-ci est publié par les éditions Québec Amérique.

Le 24 mars, la danse prendra d’assaut l’Espace avec Corps à décorer, des explorations ludiques en danse au son d’ambiances sonores par Vincent Cusson et Louis TB et avec Andréanne Martel aux projections. Le 25, c’est le très cool jeune label Chivi Chivi qui sera aux commandes, offrant un showcase de certains de ses artistes. Finalement, le 31 mars, un gros concert final sonnera le dernier jour du mois avec une présentation d’un concerto de N Nao, dans lequel joueront entre autres Helena Deland et Mélanie Venditti.